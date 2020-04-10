Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, "Özellikle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız nasıl bir yardım istiyorlarsa bu konuda biz destek veriyoruz, onlara yol gösteriyoruz, adımları anlatıyoruz. Çünkü bu adım adım gerçekleşecek bir şeydir. Daha sonra eğer gerekli görürsek de psikoterapiye yine yönlendiriyoruz. Bütün bu hizmetleri online olarak yapıyoruz”dedi.

"Akciğerlerimizi de temiz tutmak zorundayız"

Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, en başta ellerimiz kadar akciğerlerimizi de temiz tutmamız gerektiği vurgusunu yaparak, “Hepimiz sigaranın insan bedenine olan zararlarını biliyoruz. Vücudumuzun birçok organına olan zararlarını biliyoruz. Ama içinde bulunduğumuz süreç içerisinde daha ön plana çıkan bir organımız var. Hepimizin çok korumak zorunda olduğu bir organımız var. O da akciğerlerimiz. Kurallardan bahsediyoruz, elimizi yıkayalım, dışarı çıkmayalım, evde kalalım, mesafeye dikkat edelim, bunlar çok çok önemli. Ancak unutmamamız gereken, hatırlamamız gereken çok önemli bir şey daha var. Ellerimizi temiz tuttuğumuz kadar akciğerlerimizi de temiz tutmak zorundayız” dedi.

Ücretsiz ve online danışmanlık veriliyor

Öztürk, 444 79 75 numarasından ücretsiz online hizmet verdiklerini hatırlattı. Mücahit Öztürk, koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından sigara bırakmak için Yeşilay’a yapılan başvuranların hızla arttığına vurgu yaparak şu bilgileri paylaştı: “Bu konuda telefon hattımıza gelen başvuruların önemli bir kısmı sigarayla ilgili olmaya başladı. Yani bizim aslında uyuşturucu madde teknoloji bağımlılığı, alkol, kumar gibi diğer alanlarda da çalışmalarımız var. Bütün baktığımızda sigara ile ilgili bize başvuru çok azdı normalde ama koronavirüs olayından sonra, bizim de sahaya çıkıp Yeşilay’ın mesajlarını vermemizden sonra şu anda neredeyse yüzde 90’nın üzerinde insanımız sigara ile ilgili bize başvuruyor ve bizden destek istiyorlar, kendilerine sigarayı bırakma konusunda psikososyal destek vermemizi istiyorlar. Bizim çağrı merkezimize şu anda her gün neredeyse 500-600’ün üzerinde telefon geliyor. Biz bunların daha da artacağını biliyoruz. Bunlara yönelik de şu anda altyapı çalışmamızı bitirdik. Birkaç gün içerisinde bu telefonların hepsine teker teker sağlıklı bir şekilde dönüp hizmet vermeye başlayacağız.”