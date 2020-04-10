Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Doğu Anadolu Bölgesi'nde, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve yer yer sağanak bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 2, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır ve Erzincan'da 18, Ağrı'da 13, Erzurum'da 12 , Kars'ta 11, Ardahan'da 9 derece olması bekleniyor.