Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine bağlı ekipler, Konya-Beyşehir kara yolu üzerinde bulunan Altınapa baraj gölünde kaçak balık avcılığına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Karadan ve botla su yüzeyinden yapılan denetimlerde, balık avı yapmak maksadıyla kaçak avcılar tarafından baraj sularına serildiği tesbit edilen binlerce metre sahipsiz balıkçı ağı ele geçirildi.

Ağlar göl sularından toplanarak çıkarılırken ağ gözlerine takılan çok sayıda canlı balık tekrar sulara bırakıldı. Ele geçirilen ağlar daha sonra yakılarak imha edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ağları toplamakta iken denetim ekiplerini fark eden bazı kişilerin, karanlıktan ve bölgedeki sık çalılıklardan istifade ederek kaçtıkları öğrenildi. Baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimlerin bundan böyle de devam edeceği belirtildi.