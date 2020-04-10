Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamada eğitimlerin, birlik merkezinde kurulan stüdyoda "https://www.facebook.com/barobirlik" ve "https://www.youtube.com/tbbtv" internet adresleri üzerinden canlı olarak avukat, stajyer avukat, hukukçular ve vatandaşlara açık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Yayınları anlık 4 bin izleyicinin takip ettiği, görüntülemenin ise 10 bini geçtiği açıklandı.

"Bu dönemi en iyi şekilde eğitimle geçirelim"

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, ülke ve meslek olarak sıkıntılı günlerden geçildiğini, icraların durduğunu, adliyelerin fiilen çalışmadığını söyledi.

Yaşanan tüm sıkıntıların atlatılacağını vurgulayan Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"TBB Eğitim Merkezi olarak evde kaldığımız bu dönemi en iyi şekilde eğitimle geçirelim, mesleki anlamda birikimimizi artıralım, hazırlanalım diye düşündük. Sabah saat 11.00'de stajyer avukatlarımıza destek anlamında staj eğitimi yapıyoruz. Öğleden sonra 14.00'te de meslek içi eğitim yapıyoruz. Özellikle genç meslektaşlarımızı online eğitimlerimizi izlemeye davet ediyorum."