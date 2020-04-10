Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çanakkale'de sosyal mesafeli çelenk töreni
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175’inci yıldönümü nedeniyle sosyal mesafeli çelenk töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk törenine, İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman başta olmak üzere, koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda teşkilat mensubu katıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Tören İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla çelenk töreni sona erdi.
[Fotoğraf: DHA]
Törenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilmesi dikkat çekti.
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