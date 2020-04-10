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Küçük kız selam vererek jandarma devriyesini durdurdu
Artvin Şavşat’ta küçük bir çocuk, görevli jandarma devriyesini selam vererek durdurdu. Bir süre çocukla sohbet eden jandarma personeli, çocuğu eve girmesi konusunda uyardı.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Artvin'in Şavşat ilçesinde küçük bir çocuğun, jandarma devriyesini selam vererek durdurduğu olayın görüntüleri yayınlandı.
Video, "Sana kurban oluruz biz. Artvin Şavşat’ta devriyemizi görünce selam verip durduran kardeşimiz, seni ve tüm çocuklarımızı çok seviyoruz." ifadeleri ile paylaşıldı.
Videoda, bir süre çocukla sohbet eden jandarma personeli, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarıda durması yasak olan çocuğu eve girmesi konusunda uyarıyor.
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