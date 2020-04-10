İnfaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda saat 14.00 itibarıyla görüşülmeye başlandı.

Genel Kurul Toplantısı öncesi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuya ilişkin değerlendirmeler yaptı, Meclis'in zor şartlar altında çalıştığını dile getirdi.

Cumartesi, pazar ve pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nun, infaz düzenlemesi kapsamında mesai yapacağını söyleyen Zengin, milletvekillerinden anlayış beklediklerini bir kez daha yineledi.

Zengin, bazı çevrelerce infaz düzenlemesinin aslında başka yerlere çekilip büküldüğünü özellikle vurguladı.

Bu konuda bir hassasiyet beklediklerini dile getiren Zengin "Bazı suçlarda sadece infazı azaltıyoruz." dedi.

"Kadınların hakkı, hukuku bize emanet"

Zengin şu ifadeleri kullandı:

"Toplum vicdanını yaralayan bir suçla alakalı herhangi bir indirim getirmiyoruz. İnsanların kalben müsterih olmasını istiyorum. Kadınlar özellikle rahat olsun. Kadınların hakkı, hukuku bize emanet. Onları rahatsız edecek bir şey buradan asla çıkmaz."