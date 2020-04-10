Covid-19, ortaya çıktığı ilk günlerde griple kıyaslandı. Gripten de her yıl binlerce kişi ölüyor açıklamalarıyla salgın küçümsendi. Hatta, şu an hastalığın merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde bile. ABD Başkanı Donald Trump, "koronavirüs'e grip muamelesi yapın.. abartmayın" diye konuşmuştu.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke uzun süre önlem alma gereği duymadı yanıldıklarını anlamaları uzun sürmedi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, koronavirüs ölüm oranının gripten 10 kat daha fazla olduğunu söyledi. Birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Bir kez daha salgının siyasete alet edilmemesini istedi.