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LGS başvuraları otomatik olarak gerçekleştirildi
[Fotoğraf: AA arşiv]
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvurularını otomatik olarak gerçekleştirdi.
MEB, LGS kapsamında bu yıl merkezi sınava girecek 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerine, sınav başvurusu ve onay işlemlerine ilişkin mesaj gönderdi.
Velilere mesajla bilgi verildi
Bakanlık, 8'inci sınıf öğrencilerinin LGS kapsamında bu yıl gireceği merkezi sınav başvuru işlemlerini sistem üzerinden tamamladı.
Bu kapsamda, bakanlık tarafından velilere gönderilen kısa mesajda, "Sınav bilgilerini, "http://e-okul.meb.gov.tr" web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden kontrol edebilirsiniz" bilgisi verildi.
LGS tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlenmişti.
Etiketler: 2020 LGS başvurular mebSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 14:59
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