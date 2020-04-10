Türkiye, hem darbeci Hafter ile hem de koronavirüs ile savaşan Libya'ya da desteğini sürdürüyor.

Türkiye'nin Libya Büyükelçiliği, Twitter hesabından Libya'ya tıbbi yardım gönderildiğini açıkladı.

Paylaşımda, "Her zaman kardeş Libya halkının yanındayız." denildi.