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Türkiye'den Libya'ya tıbbi yardım
Türkiye, Libya'ya da yardım elini uzattı. Libya'ya maske ve tek kullanımlık önlüklerden oluşan tıbbi malzemeler gönderildi.
Türkiye, hem darbeci Hafter ile hem de koronavirüs ile savaşan Libya'ya da desteğini sürdürüyor.
Türkiye'nin Libya Büyükelçiliği, Twitter hesabından Libya'ya tıbbi yardım gönderildiğini açıkladı.
Paylaşımda, "Her zaman kardeş Libya halkının yanındayız." denildi.
#COVID19 salgınıyla mücadeleye destek olmak için #Türkiye, #Libya'ya sağlık malzemesi gönderdi. Her zaman kardeş Libya halkının yanındayız. pic.twitter.com/Piif57dhh0— TurkishEmbassyLibya (@TrablusBe) April 10, 2020
Etiketler: Libya koronavirüs destekSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 16:39
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