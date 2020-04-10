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Altun: Sosyal mesafenin azalmasına neden olacak davranışlardan kaçınalım
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir" dedi.
Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 10, 2020
Bu 31 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına paniğe kapılmadan uymalarını, öncesinde ise sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 10, 2020
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika işletmeler fırın Fahrettin Altun eczaneSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 23:35
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