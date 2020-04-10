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Bakan Soylu: Fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler
[Fotoğraf: AA ]
İçişleri Bakanı Soylu, "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 00.00 itibarıyla bitecektir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 il için getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Soylu, kimsenin telaş etmemesini belirterek, fırınların açık olacağını belirterek şunları söyledi:
"Fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler. Marketlerde veya birtakım fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini ifade ediyorum.
Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bunlar, bulaştan kurtulmak için ortaya konulan tedbirler."
Etiketler: süleyman soylu son dakika İçişleri BakanıSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 00:00
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