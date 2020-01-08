TürkAkım...

Karadeniz'in altından Türkiye'ye uzanan doğal gaz boru hattı. Rus gazını Avrupa'ya ulaştıracak olan bu stratejik hat, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefinin önemli kilometre taşlarından biri.

Proje ilk kez 2014'te duyuruldu. Türkiye ve Rusya'nın milli gaz şirketleri mutabakat anlaşması imzaladı. Hükümetler arası anlaşma ise 10 Ekim 2016 tarihindeydi.

Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki 2 hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek. Bu sayede Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlanacak.

[Fotoğraf: AA]

Bölgenin enerji koridoru olmak için önemli bir adım

Hattın Türkiye'deki kara kısmı Bulgaristan sınırında son buluyor. TürkAkım yoluna Bulgaristan ve diğer ülkelerin açtığı boru hatlarıyla devam edecek. Rus gazı Avrupa'nın ortalarına kadar ulaşacak.

TürkAkım'ın devreye girmesiyle ile Türkiye, bölgenin enerji koridoru olmak için önemli bir adım daha atmış oldu.

Liderler, TürkAkım'ın vanasını birlikte açacak

Proje, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açılışını yapacağı törenle hizmete girecek. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da törende olacak.

Liderler, TürkAkım'ın vanasını birlikte açacak ve Karadeniz'in altından Avrupa'ya doğal gaz akışı başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in gündemi TürkAkım ile sınırlı değil. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler, ikili ilişkiler enine boyuna konuşulacak. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve bölgeye etkileri masada olacak.

İdlib'deki insanlık dramı, artan göç dalgası, Libya'ya asker desteği

Libya da iki liderin gündemindeki öncelikli başlıklardan. Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye'nin Libya'ya asker desteğinin gerekçelerini anlatması bekleniyor. Ülkedeki çatışmalardan duyulan endişeyi dile getireceği belirtiliyor ve Ankara Libya'daki Meşru Hükümeti desteklerken Moskova yönetimi ise darbeci Hafter'in yanında yer alıyor. Wagner adlı bir Rus şirketi Libya'da paralı askerler bulunduruyor.

Suriye'deki gelişmeler, özellikle de İdlib'deki insanlık dramı ele alınacak. Sivillere yönelik saldırıların son bulması için atılacak adımlar değerlendirilecek ve Türkiye'ye yönelik artan göç dalgası da konuşulacak.

Kaynak: TRT Haber, AA