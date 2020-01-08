Türkiye
Yaban tavşanı ve kınalık keklik avcılarına 3 bin lira ceza kesildi08 Ocak 2020 Çarşamba 14:16 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:19
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunması için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Çalışmalar kapsamında, kaçak avlanan 2 kişiye 3 bin 20 lira ceza uygulandı.
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yahyalı ilçesine bağlı Yeşilköy Genel Avlağı'nda yaptıkları koruma denetimleri sırasında yasa dışı avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Avcıların avladığı yaban tavşanı ve kınalı keklik ile ruhsatsız, takozu bulunmayan 2 tüfeğe el konuldu. Kaçak avlanan 2 kişiye, toplam 3 bin 20 lira ceza kesildi.
Ekipler, yaban hayatının korunması için çalışmalarını hassasiyetle yürütüyor.
Kaynak: AA