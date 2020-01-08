Türkiye
İkizdere'de yere izmarit atanlara para cezası08 Ocak 2020 Çarşamba 13:53 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:15
Rize'nin İkizdere ilçesinde, sigara izmaritini yere atanlar 350 lira para cezası ödeyecek.
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin İkizdere ilçesinde, sigara içip izmaritini yere atanlara para cezası uygulanmaya başlandı. Sigara izmaritini yere atanları tespit etmek için sokakta gönüllü zabıta ekibi kuruldu. Aynı zamanda kameralarla da sokaklar kontrol altında tutuluyor.
Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "İkizdere ilçemize turizm yatırımı yapıyoruz. Yeni yapılan kahvehanelerde kesinlikle ruhsat vermeyeceğiz, kararlıyız. Yeni yapılacak iş yerleri için elimizden gelen yardımı yapacağız. Fakat kahvehanelere, yere tükürenlere, sigara izmariti atanlara taviz yok. 350 lira ceza ödeyecekler" dedi.
Kaynak: TRT Haber