Dünya
İran, ABD'nin Irak'taki üssünü füzelerle vurduğunu duyurdu08 Ocak 2020 Çarşamba 02:29 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 02:49
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a giderek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.
Kaynak: AA