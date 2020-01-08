Dünya
ABD'nin Massachusetts eyaleti ilk Müslüman kadın belediye başkanını seçti08 Ocak 2020 Çarşamba 01:58 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 01:59
ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Pakistan asıllı Sumbul Siddiqui, belediye başkanı seçilen ilk Müslüman kadın oldu.
Massachusetts eyaletinin Cambridge kentinde ilk kez Müslüman bir kadın belediye başkanlığına seçildi.
Yerel basında yer alan habere göre, 31 yaşındaki Sumbul Siddiqui, 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Pakistan'dan Amerika'ya göç etti.
Kaynak: AA
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