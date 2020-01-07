TürkAkım...

Karadeniz'in altından Türkiye'ye uzanan doğal gaz boru hattı. Rus gazını Avrupa'ya ulaştıracak olan bu stratejik hat, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefinin önemli kilometre taşlarından biri.

Proje ilk kez 2014'te duyuruldu. Türkiye ve Rusya'nın milli gaz şirketleri mutabakat anlaşması imzaladı. Hükümetler arası anlaşma ise 10 Ekim 2016 tarihindeydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın önemli bir doğal gaz tedarikçisi olduğunu söyleyerek, "Bizim için Rusya, uzun vadeli iş birliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, projeye adını verenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söylemişti.

Karadeniz'in derin sularında bir ilk

Boru hattının deniz kısmı, Rusya'nın Anapa kentinden başladı. Rus gazının Avrupa'ya ulaşan kapısı için Karadeniz'in altından yer yer 2 bin 200 metreye varan derinliklere borular döşendi.

Uzunluğu 477, genişliği ise 124 metre... Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit. TürkAkım'ın deniz altı boru hattını döşedi. Karadeniz'in derin sularında bir ilke imza attı. Bir günde 6,33 kilometreye kadar hattı döşemeyi başardı. Bu rakam aynı zamanda bir dünya rekoruydu.

[Fotoğraf: AA]

31,5 milyar metreküp doğal gaz her yıl Türkiye'ye gelecek

Hattın Türkiye'de denizden çıkış noktası Kırklareli Kıyıköy. Proje 1,5 yıllık inşa sürecinin ardından gaz akışına hazır duruma geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla yapılacak törenle gaz akışı başlayacak. 31,5 milyar metreküp doğal gaz her yıl Türkiye'ye gelecek.

TürkAkım Projesi İletişim Müdür Yardımcısı Aslı Esen, "TürkAkım'ın toplam kapasitesinin yarısı kadar yani 15,75 milyar metreküp doğal gaz Türkiye’nin kullanımına ayrılmış durumda. Şu gördüğünüz tesisin bitiminde BOTAŞ'ın hattı başlıyor. Oradan da Lüleburgaz’a gidip Türkiye’nin dağıtım hattına bağlanıyor" dedi.

Bölgenin enerji koridoru olmak için önemli bir adım

Hattın Türkiye'deki kara kısmı Bulgaristan sınırında son buluyor. TürkAkım yoluna Bulgaristan ve diğer ülkelerin açtığı boru hatlarıyla devam edecek. Rus gazı Avrupa'nın ortalarına kadar ulaşacak.

Proje 2 hattan oluşuyor. İlk hatta gaz Türkiye'ye pompalanacak. İkinci hattan gelen gaz ise Balkanlar ve Avrupa'ya pompalanacak. Bu sayede Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlanacak.

TürkAkım'ın devreye girmesiyle ile Türkiye, bölgenin enerji koridoru olmak için önemli bir adım daha atmış oldu.

Açılışı yarın yapılacak

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı yarın İstanbul'da düzenlecek törenle gerçekleştirilecek.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.

Haber: Hüseyin Günay

Kamera: Faruk Ölge