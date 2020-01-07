Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, eski Başbakanlık personeline yönelik soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar sonucunda FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılmış 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde düzenledikleri operasyonla şüphelilerden 10'unu yakaladı.

Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA