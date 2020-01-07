Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altında son fiyatlar

07 Ocak 2020 Salı 09:40 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 09:42

Altında yükseliş sürüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.