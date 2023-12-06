Türk jetleri NATO hava sahasını koruyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO hava sahasını koruma görevi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dört F-16 savaş uçağı ile 71 personelin Romanya’daki Borcea Hava Üssü'ne gittiği belirtildi.

Uçakların, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-64 görevi kapsamında görevine başladığı kaydedilen açıklamada, "Ülkemizin üstlendiği bu görev 31 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Ev sahipliği için Romanya halkına teşekkür ediyor, kahraman personelimize görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.