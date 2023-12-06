Puslu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.12.2023 11:16

Diyarbakır'da 915 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 915 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da 915 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Bağlan Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal 60-61 Operasyonu" yapıldı.

Operasyonda, 10 noktada toplam 220 kilogram kubar ve 695 kilogram toz esrar bulundu.

ETİKETLER
Diyarbakır Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Meclis içerik üreticileriyle Google'ı bir araya getirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na 'fosfor bombalarıyla' saldırdı
12:10
Diyarbakır'da depremde zarar gören 12 tarihi yapı restore ediliyor
12:07
İstanbul Havalimanı kışa hazır
12:06
Araç fiyatlarındaki düşüş kasko poliçe fiyatlarına da yansıdı
12:01
Konut sitelerinde aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başladı
11:55
İran Basra Körfezi'nde 2 tankere el koydu
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Van semalarında mercek bulutu oluştu
Van semalarında mercek bulutu oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ