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Türkiye
DHA 06.12.2023 10:21

İstanbul'da çakar lambalı hırsızlara operasyon

İstanbul'da çakar lamba takarak polis süsü verdikleri araçlarla gittikleri 24 evden hırsızlık yapan 9 şüpheli operasyonla yakalandı.

İstanbul'da çakar lambalı hırsızlara operasyon
[Fotograf: DHA]

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özellikle Anadolu yakasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle başlatılan yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerinin kimlikleri ve çalışma yöntemleri ortaya çıkarıldı.

Polis ekiplerini 'zubi' olarak kodlamışlar

Şüphelilerin yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları polis ekiplerini “Zubi` olarak kodladıkları öğrenildi. Hırsızlığa çıkacakları gün Whatsapp üzerinden grup kuran hırsızların haberleşmeyi bu kanal üzerinden yaptıkları öğrenildi. Ayrıca elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandıkları bazı otomobillere çakar lamba takarak dolaştıkları belirlendi.

İstanbul'da çakar lambalı hırsızlara operasyon

Polis şebekeye yönelik yaptığı ara operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan ikinci dalga operasyonda Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Fatih, Ümraniye, Ataşehir, Sultanbeyli ve Maltepe ilçelerinde 13 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin 24 ev hırsızlığı, 15 ayrı sahte plaka basarak resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık çetesiyle ilgili tutuklu sayısı 9'a yükseldi. 

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