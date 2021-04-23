Havaların ısınmaya başlamasıyla turizm sektörü yaza hazırlanıyor.

Salgın nedeniyle ülkeler gerekli önlemleri alıyor.

Sektör temsilcileri bu sene salgının etkilerinin daha az hissedileceği görüşünde.

"Aşı uygulaması Türkiye'yi daha güvenli hale getirdi"

Turizm Firması Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Arslan, "Kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi, güvenli otel sertifikasının uygulanmaya devam etmesi, aşının çok hızlı bir şekilde şuan uygulanmaya konulması bizim ülkemizi çok daha güvenli çok daha tercih edilebilir destinasyon haline getiriyor" dedi.

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği, turizm çalışanlarının aşılanması ile Türkiye’nin daha güvenli ve çekici hale geldiği açıkladı.

İngiltere ise Türkiye’ye 2,5 milyon turist akışı olabileceğini belirtiyor.

"Doğal güzellikler, Türkiye'yi öne çıkarıyor"

Arslan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin gerek doğal güzellikleri, gerek deniz, kum, güneş avantajının olması, diğer ülkelere göre daha güvenlikli bir ortamın olması öne çıkaran faktörlerden bir tanesi. Bizim kaliteli hizmetimiz, yeni oluşturulmuş olan fiziksel bina yapımız oldukça önemli bir avantaj."

Alınan tedbirlerle uçuşların da yeniden başlaması planlanıyor. En son Danimarka ve İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlar açıldı.