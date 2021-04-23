Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 14:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
ATV'den savruldu, aracın camından içeri girdi
Antalya'da ATV sürücüsü, park halindeki araca çarptı. Kazada, aracın camından içeri giren sürücü ile arkasındaki arkadaşı yaralandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, üzerinde iki gencin bulunduğu ATV kontrolden çıktı, park halindeki araca çaptı.
Çarpmanın etkisi ile ATV üzerindeki gençler savruldu. Sürücü hızla aracın camına çarptı. Arkada oturan kişi ise yere düşüp yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:07
- 15:00
- 15:06
- 15:25
- 14:20
Sıradaki Haber
Dünyanın en büyük Türk bayrağı göklerle buluşturulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz