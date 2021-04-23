Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) gündelik hayat akışını yavaşlatmasına rağmen kan ve immün plazma ihtiyacı sürüyor.

Türk Kızılay, ramazanda kan ve plazma bağışındaki azalma üzerine vatandaşlara çağrıda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatler ve hafta sonunda bağışçıların kısıtlamalardan muaf olduğu hatırlatıldı.

"1 ünite kan verdiğinizde 3 kişiye can oluyorsunuz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışının önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kan, laboratuvarlarda yapılamayan bir doku. Ancak insan insana verirse şifa olabiliyor. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Özellikle küresel pandemi ve ramazanın etkisiyle azalan kan bağışlarımız ve ulusal kan stoklarımız alarm veriyor ve ulusal anlamda bir seferberlik çağrısı gerektiriyor. Ramazan ayında mesai saatlerimizi iftar ve sahur saatlerine göre ayarladık. 1 ünite kan verdiğinizde 3 kişiye can oluyorsunuz, doğaya da bir fidan dikmiş oluyorsunuz."

"Yalnızca 1099 ünite immün plazma stoku bulunuyor"

Bağışta bulunmak isteyenler, Kızılay'ın www.kanver.org sitesinden ve 168 numaralı çağrı merkezinden kendilerine en yakın kan merkezini öğrenebiliyor, randevu da oluşturabiliyor.

Acil kan bekleyen hastaların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ramazan boyunca iftar ve sahur saatlerini dikkate alarak düzenlendi. Hafta sonları ve akşam saat 19.00'dan sonrası için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan bağışçıların kan merkezlerine gelerek 15 dakika içerisinde kan verme işlemini gerçekleştirebiliyor.

COVID-19 vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle immün plazma ihtiyacının da fazla olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yalnızca 1099 ünite immün plazma stoku bulunduğu aktarıldı.