Türk Kızılayı salgınla mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Kızılay, mart ayından bu yana COVID-19'a yakalanan 144 bin kişiye ulaştı ve son verilere göre 45 bini aşkın immün plazma bileşeni hastalara nakledildi. Böylece çok sayıda kişi koronavirüsü yendi.

İstanbul’da yaşayan Orhan Hallaçoğlu immün plazma bağışçılarından sadece biri…Koronavirüse yakalandığını ateşi birkaç gün geçmeyince hastaneye başvurunca öğrenmiş. Evinde yaklaşık bir ay tedavi gördükten sonra iyileşen Hallaçoğlu, kendisi kadar şanslı olmayanlara yardım etmeye nasıl karar verdiğini anlattı:



“Hastanelerde bu hastalığı çok zor atlatan insanlar var. Plazma bağışlayacağım, ertesi gün o kan bana geri verilebilir. Bu düşünceyle giderse, bence herkes bağışçı olur. Bize dua edeceklerdir mutlaka çünkü kimden aldığını bilmiyor onlar, birilerinin hayatı kurtulsun diye biz yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden gelen neyse kanımızla canımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Orhan Hallaçoğlu Bağcılar'da muhasebecilik yapıyor. Geriye kalan zamanda ise kardeşinin pastanesinde çalışıyor. Hastalığı geçirdikten sonra hem ailesinin hem kendisinin virüsü daha çok ciddiye aldığını söylüyor.



"Hastalıktan sonra biraz daha ciddiyet artıyor. Artmıyor dersek yalan olur. Yani biraz daha dikkat ediyorsun. Önceden mesela maske, mesafe, temizlik dediğimiz insanlar ilk biraz öteliyorlar ama hastalığı geçirdin mi gerçekten ciddiye alıyorlar. Biz de şimdi çok titiziz. kağıt parayla alışveriş yaptığımızda elimizi kesinlikle ağzımıza götürmüyoruz. Artık bir daha hastalanmayalım diye elimizi mutlaka yıkıyoruz. "

İmmün plazma Kovid-19 hastalığı geçirmiş, vücudunda mikro organizma kalmamış, kanında antikor bulunan kişilerden alınabiliyor. Kızılay'ın ulaştığı bu kişiler adreslerinden immün plazma bağışçıları için hazırlanan araçlarla alınıyor ve bağış noktalarına götürülüyor. Plazmalar 18-60 yaş gruplarındaki, hastalığı bulunmayan insanlardan ve doğum yapmamış kadınlardan alınabiliyor. Bu kriterleri sağlayan bağışçıların plazma merkezlerinde de uygunlukları test ediliyor. Türkiye plazma bağışında dünyada gönüllülük oranı en yüksek ülke özelliğini taşıyor.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek