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Balıkesir'de 15 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 15 ev karantinaya alındı.
İvrindi ilçesine bağlı kırsal Sofular Mahallesi'nde COVID-19 tedbirleri kapsamında 15 evde karantina uygulanması kararlaştırıldı.
İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Sofular Mahallemizde COVID-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişilerin bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla 15 hanenin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 9 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'ten itibaren karantinaya alınması kararlaştırılmıştır" ifadesine yer verildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 14:35
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