İvrindi ilçesine bağlı kırsal Sofular Mahallesi'nde COVID-19 tedbirleri kapsamında 15 evde karantina uygulanması kararlaştırıldı.

İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Sofular Mahallemizde COVID-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişilerin bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla 15 hanenin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 9 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'ten itibaren karantinaya alınması kararlaştırılmıştır" ifadesine yer verildi.