Formula 1 yarışlarının Türkiye'deki ayağının tanıtım filmi için İstanbul'un tarihi noktalarında pilotlar sürüş yaptı.

Dün, Arnavutköy Sahili'nde sürüş yapan 2 pilot bugün ise Eminönü ve Galata Köprüsü'nde boy gösterdi.

Tanıtım filmi nedeniyle yapılan sürüş için helikopterdeki kameradan da görüntü alındı. Köprüler üzerinde Formula 1 araçlarının gösteri sürüşü dronla da görüntülendi.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Yarış araçlarını izlemek isteyen bazı vatandaşlar ise araçların güzergahı üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar cep telefonları ile yarış arabalarını görüntülemeye çalıştı.