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Konya-Adana yolunda peş peşe zincirleme kaza: 20 araç karıştı
Konya'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle 2 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Birine 7, diğerine 13 aracın karıştığı kazalarda 4 kişi yaralandı.
İlk kaza saat 09.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Ereğli Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 1 metrenin altına düşmesi üzerine bir tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı.
İkinci kaza ise aynı saatlerde Konya-Adana karayolunun İsmil kavşağı yakınında meydana geldi. 4'ü tır, 13 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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