İlk kaza saat 09.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Ereğli Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 1 metrenin altına düşmesi üzerine bir tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı.

İkinci kaza ise aynı saatlerde Konya-Adana karayolunun İsmil kavşağı yakınında meydana geldi. 4'ü tır, 13 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.