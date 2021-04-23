Faruk Fatih Özer henüz 28 yaşında bir genç. İddiaya göre 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına kaçtı.

Özer, kripto para borsası Thodex'in kurucusu. Thodex, Koineks Teknoloji Anonim A.Ş bünyesinde bir şirket. Thodex 2019'da Kadıköy'de bir apartman dairesindeydi. Ardından lüks bir rezidansa taşındı.

Reklam kampanyasıyla yüzbinlerce müşteriye ulaştı

Özer, 2017'de şirketi kurmasının ardından pek çok ünlü ismin de aralarında olduğu reklam kampanyaları düzenledi. Üyelere çekilişle, lüks otomobil ve elektronik ürünler dağıttı. Televizyon programlarına katıldı. Böylece kripto para piyasasında tanınırlığını artırdı. Yüzbinlerce müşteriye ulaştı. Buraya kadar her şey "genç bir girişimcinin başarı hikayesi" gibi görünse de, Özer'in geçmişine ilişkin pek fazla bilgi yok.

Kariyer geçmişi soru işaretleriyle dolu

Özer'in sosyal ağlarda bulunan kariyer geçmişi de soru işaretleri doğuruyor. Kendi yazdıklarına göre, henüz 14 yaşında bir medikal şirketinde genel müdür yardımcısı oldu. 15 yaşında ise üst düzey yönetici. 21 yaşına geldiğinde, farklı bir şirkette yine üst düzey yönetici olarak göreve başladı. Thodex'i 24 yaşında kurdu.

Faruk Fatih Özer'in Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan ikamet adresi ise Darıca’da bir apartman dairesi. Komşuları yaşananlar karşısında şaşkın. Ailenin bir süre önce İstanbul'a taşındığı, binanın da yıkıldığı öğrenildi.

Özer'in beyanına göre şirketi hiç bir zaman kar etmedi

Fatih Özer yurt dışına çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, 400 bin Türk Lirası sermaye ile kurulan Thodex'in bugünkü değerinin 40 milyon dolar olduğunu iddia etti. Ancak 2017'den bu yana yönettiği şirketi hiç vergi vermedi. Özer'in beyanına göre şirketi hiç bir zaman kar etmedi.

Ağabey Özer: Bizi de vurup gitti

Geride binlerce mağdur bırakan Özer'in ailesinden de ilk yorum geldi. Ağabey Güven Özer, kardeşi için "Bizi de vurup gitti" derken, ona ulaşamadıklarını söyledi.