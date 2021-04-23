Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılan proje kapsamında Türkiye'nin en uzun bayrak direği İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne dikildi.

Bakanlık tarafından 31 Ocak 2021 tarihinde yapımına başlanan yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye’nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türk bayrağı ile buluşacak.

Dünyanın en büyük Türk Bayrağı'nı Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın teşrifleri ile bugün göklerle buluşturacağız.



Çamlıca Tepesi

14:30 #23Nisan — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) April 23, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılacağı törende, devasa Türk bayrağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından göndere çekilecek.

[Ay yıldızlı bayrak, Türkiye'nin en büyük bayrak direğinde dalgalanacak.]

İstanbul’un birçok noktasından görülebilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yıldönümünde göndere çekilecek olan devasa Türk bayrağı İstanbul’un birçok noktasından da görülebilecek.

Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’nin yapılması ile işlevsizleşen ve görüntü kirliliği yaratan antenlerin söküldüğü alana dikilen Türkiye’nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 937.5 metrekarelik Türk bayrağı ile buluşacak.

111 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en uzun bayrak direğinin alt çapı 335 santimetre, üst çapı 75 santimetredir. İnşa edilen direğin tabanı için 32 ton demir, 240 metreküp beton kullanılmıştır. Toplam direk imalatı da 144.75 metredir.