Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22 Nisan akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne kırmızı bülten talebi iletildi.

İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatıldı ve bu sabah saat 10.00 itibarıyla Kırmızı Bülten çıkarıldı.

Bakan Soylu Arnavutluk İçişleri Bakanı ile görüştü

Ayrıca Kırmızı Bülten işlemleri yürütülürken Özer’in yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştüğü öğrenildi.



Yine Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş’ın da Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile dün görüştüğü belirtildi.



Soruşturma sürüyor

Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürüyor.

Yakalama emri çıkarıldı, hesaplarına tedbir konuldu

Özer hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama emri düzenlenmişti. Özer’in banka hesaplarına da tedbir konulmuştu.

Arnavutluk'ta olduğu teyit edildi

İçişleri Bakanlığı 20 Nisan’da İstanbul Havalimanı'ndan Tiran (Arnavutluk) Uluslararası Havalimanı'na giden Özer’in anılan ülkede bulunduğu da teyit etmişti.

Yine bugün soruşturma kapsamında Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 62 kişi yakalandı.