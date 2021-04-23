Kripto para piyasasındaki vurgun iddialarıyla ilgili soruşturma genişletildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Thodex isimli kripto para borsası ile ilgili Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında harekete geçti.

Şirketle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde bugün saat 06.00’da eş zamanlı operasyon yapıldı. 62 şüpheli gözaltına alındı.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçlaması

Özer’in 20 Nisan’da Arnavutluk’un başkenti Tiran’a uçtuğu tespit edildi. Dün şirketin bulunduğu Kadıköy'deki binada arama yapıldı. Birçok dijital materyal ve dokümana el konuldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurularının ardından Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatmıştı. Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın koordinesince yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gizlilik kararı alınmıştı.

MASAK ise Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına bloke koymuştu.