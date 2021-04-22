Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Thodex’in kurucusu Özer'den açıklama
[Fotoğraf: AA ]
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter'dan yaptığı açıklama ile iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. Birkaç gün içinde Türkiye'ye geri dönüş yapacağını söyledi.
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturma sürerken, Özer'den açıklama geldi.
Özer'in şirketin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğu öne sürüldü.
Özer şirkete siber saldırı gerçekleştirildiğini, kendisinin de birkaç güne Türkiye'ye döneceğini söyledi.
ÖNEMLİ DUYURU pic.twitter.com/3aBeJjFSYQ— THODEX (@thodexofficial) April 22, 2021
Açıklamasında Özer, hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını belirtti.
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