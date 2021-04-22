60 bini aşan vakalar nasıl gerileyecek? Yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha bu soruları gündemine alarak toplandı.

14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma vaka artış hızını azaltsa da koronavirüs tablosu hala istenen seviyede değil. Testlerde pozitif oranı son iki ayda 3 kat artmış durumda.

Son 24 saatte 62 bine yakın kişiye koronavirüs teşhisi konuldu, 362 kişi hayatını kaybetti.

Tablodaki son durum, çevrimiçi toplanan Bilim Kurulu'nun ana gündem maddesi. Yeni tedbir tavsiyeleri de masada.

Ek tedbirler gelecek mi?

Ramazan'ın 2. yarısı için yeni bir düzenleme yapılacak mı? Tedbirlere yenileri eklenecek mi ya da tam kapanma olacak mı? Bayramda nasıl bir yol haritası çizilecek?

Bilim Kurulu bunlara dair tüm tavsiye seçeneklerini de değerlendirecek.

Yoğun Bakım ünitelerinin yoğunluğu, geçtiğimiz günlerde 55'e indirilen aşılama yaşı ve aşı tedariki de kurulun gündeminde.

Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor.