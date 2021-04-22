Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Brezilya
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