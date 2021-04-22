TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü törenlerle kutlanacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 101'inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Yarın 101'inci yıl kutlamaları, koronavirüs önlemleri altında yapılacak. Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek. Meclis'te 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirilecek.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, törenlere ev sahipliği yapacak. İlk tören Meclis'te yapılacak. Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak.
İlk durak 1'inci Meclis
Sonrasında devlet erkanı, Anıtkabir'de biraraya gelecek. Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet, sabah 9.15 'de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Törenlerin sonraki durağı 1'inci Meclis olacak.
Özel defter imzalanacak
Anma töreninde 101 yıl önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey’in yaptığı konuşma seslendirilecek. Özel defter imzalanacak.
Meclis Genel Kurulu'nda da 23 Nisan Özel Oturumu düzenlenecek.
Çocuklar Bakan Selçuk ile buluşacak
Koronavirüs önlemleri nedeniyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sınırlandırıldı.
Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katıldığı çevrim içi programda çocuklar ile sohbet edecek.
23 Nisan'da TRT EBA kanalları da bayram coşkusuna özel bir programla ortak olacak.
Haber: Süleyman Yaşar