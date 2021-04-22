İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de artan deprem riskine dikkat çekti. "Bize bunu sayısal veriler söylüyor" dedi.

"4'ten büyük depremler çoğaldı"

Soylu, "Türkiye’nin çevresinde yaşanan 4’ten büyük sarsıntının çok ciddi bir ivme ile yükseldiğini arttığını göstermektedir. Son 30 yıllık ortalamamız 108'dir. Son 20 yıllık verilerde ortalamamız 131, son bir yılda bu ölçekte gerçekleşen deprem sayısı 255" açıklamasını yaptı.

Enkaz altında iletişim sağlayacak mobil uygulama

Bakan soylu, yeni geliştirilen cep telefonu uygulamasının özelliklerini anlattı:

"Enkaz altında kalanlar için de onların yerlerini tespit edebileceğimiz. Tanımlı en az on kişi rahat bir şekilde kişinin enkaz altında arayabileceği ya da kurtulmuşsa da arayıp haber verebileceği internet üzerinden iletişim sağlanabileceği, acil çağrı servisine her daim arayabileceği. İletişim mecrası oluşturduk yazılımını tamamladık yakın zamanda telefonlara indireceğiz"

Mobil uygulama, deprem sonrasında da kullanıcıları toplama alanlarına yönlendirecek.