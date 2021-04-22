Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 14:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde toplandı.
Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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