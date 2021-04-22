Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımadığını söyledi.

Sosyal medyada çıkan fotoğrafla ilgili de açıklama yapan Çavuşoğlu, "Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı, 26 Aralık 2019’da Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir." ifadelerini kullandı.

#Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 22, 2021

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatmıştı.