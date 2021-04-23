Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocuklar, 23 Nisan'ı hazırladıkları kliplerle kutladı
Koronavirüs salgınından dolayı caddeler, meydanlar, okullar boş kalsa da, 23 Nisan coşkusu kliplere taşındı. Yurdun dört bir yanından çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarını hazırladıkları kliplerle verdi.
Yöresel kıyafetlerini giydiler, arkalarına memleketlerinin kültürel mekanlarını aldılar ve kameranın karşısına geçtiler.
Erzurum'da hayata geçirilen "Keyifli Okul Atölyem" projesine katılan farklı illerdeki minikler 23 Nisan için klip çekti.
Çocukların verdiği mesajlar da anlamlıydı.
Miniklerin 23 Nisan coşkusu
Amasya'da ise anaokulu öğrencileri bir klip hazırladı.
Miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu görülmeye değerdi.
Ay yıldızlı tişörtlerini giyerek, müzik eşliğinde dans ettiler, doyasıya eğlendiler.
23 Nisan'a özel klipler
Bartın'da ve Yozgat'ta da çocuklar kamera önündeydi.
Evlerinin duvarlarını Türk Bayrakları, Atatürk posterleri ve balonlarla donatarak bayramı kutladılar.
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