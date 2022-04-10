Batıçanakçı Mahallesi'nde bir evin deposunda bulunan tüplerden bazıları gaz sıkışması nedeniyle patladı.

Tüplerin art arda patlaması sonucu depo alev topuna döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Patlama sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Mahalle Muhtarı Necat Başaran, evin Mehmet Ceylan isimli vatandaşa ait olduğunu söyledi.

"Bin civarında tüp var deniliyor"

Yaklaşık 3 ay önce Ceylan’ın arkadaşı olan bir firma sahibinin tüplerini buraya getirdiğini söyleyen Başaran, "O da yok dememiş. Daha sonra burayı depo olarak kullanmak için ruhsat alacağını söylemiş. Bir birlerini bugüne dek idare etmişler. Bugün öğlen vakti patlama oldu. Bin civarında tüp var deniliyor. Göz ile gördüğüm kadarıyla 700 civarında tüp var. Büyük tüpler doluymuş. Küçüklerde 40 civarında doluymuş. İtfaiye kısa sürede müdahale ettiği için köy büyük bir faciadan kurtarıldı" dedi.