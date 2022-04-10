Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaybolan alzaymır hastası bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Finike ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, evinden uzakta bir portakal bahçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.
Turunçova Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası A.Ş'den haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), iz takip köpek timi, JASAT timi ile Finike Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması gerçekleştirdi.
Evine uzak bir bölgedeki portakal bahçesinde bulunan A.Ş, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Köpek
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