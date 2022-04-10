Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-6 Operasyonu'nda, teröristler tarafından kullanılan 6 odalı sığınak bulundu. Sığınak ve içindeki malzemeler imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında arazi taraması gerçekleştirdi.
Genç ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan, içinde 11 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemelerinin olduğu 6 odalı sığınak bulundu.
Ele geçirilen malzemeler ve sığınak imha edildi.
Etiketler: Bingöl Eren Operasyonları PKK/YPG Terörle Mücadele
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