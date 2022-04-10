Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kaçak avlanan 2,5 ton balığa el konuldu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de yapılan yol kontrol uygulamalarında kaçak avlandığı belirtilen 2,5 ton balık ele geçirildi.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında, bir araçta menşei belgesi olmadan nakli yapılan 500 kilogram sazan ve sudak balığına el konuldu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, son yakalananla birlikte yasağın başladığı 1 Nisan'dan itibaren 2,5 ton kaçak balık ele geçirildiğini belirtti:
"1 Temmuz 2022'ye kadar devam edecek av yasağı boyunca baraj, göl, gölet ve ırmak gibi iç su kaynaklarında, nakil güzergahı üzerinde, satış ve toplu tüketim yerinde denetimlerimize yer yer Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleriyle devam edeceğiz."
Etiketler: Balıkçılık Kaçak Avcılık Kayseri
Son Haberler
- 17:57
- 17:32
- 17:52
- 17:26
- 17:21
Sıradaki Haber
Akdeniz ve Ege için zirai don uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz