Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Burdur ve Isparta genelinde 15 Nisan'a kadar don riski bulunduğu belirtildi.

Hava sıcaklığının 5-10 derece mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede, üreticiler ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması ön görülüyor.

Türkiye'nin büyük bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.