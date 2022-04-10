Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Valiliği, 12 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanları uyardı.
Valilik, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalmasının beklendiğini duyurdu.
Başkentte 12 Nisan Salı ilk saatlerden 15 Nisan Cuma sabaha kadar görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Açıklamada, meteorolojik rapor ve uyarıların takibinin önem arz ettiği belirtildi.
Zirai Don Uyarısı!https://t.co/WfsOpH05u6 pic.twitter.com/XgL2vOA8Nn— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 10, 2022
Etiketler: Ankara Ankara Valiliği Hava Durumu Meteoroloji
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