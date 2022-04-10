Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan yazılı açıklamaya göre, e-Devlet sistemi ile entegre çalışan SMS Bilgilendirme Sistemi, vatandaşa ücretsiz sunuluyor.

SGK işlemlerinin sigortalıya otomatik gönderildiği SMS hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, telefon numaralarını e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Güvenlik il müdürlüğüne/merkezine başvurarak sisteme kaydettirmesi gerekiyor.

SMS aracılığıyla sigortalı ile hak sahiplerine, ilaçlarını alabilmeleri için e-Reçete numarası, iş göremezlik ödeneği, sigortalı işe giriş-sigortalı işten çıkış, muhasebe ödemeleri, sigortalılık ve emeklilik işlemlerine ilişkin bilgiler kısa mesajlarla iletiliyor.

Sistem üzerinden, MEDULA Eczane ve MEDULA Optik uygulamalarında hekim tarafından yazılan ilaçların e-reçetesi ile optik e-reçete bilgileri, MEDULA Hastane uygulamasında sağlık kuruluşlarında tedavi görenler adına SGK tarafından ödenen tutar da vatandaşlara mesaj olarak gönderiliyor.

Böylece sehven de olsa eczanelerden vatandaşlara farklı ilaç verilmesinin önüne geçilirken, optik e-reçete bilgileriyle alınan gözlüğün doğruluğu teyit edilebiliyor.

Ciddi otokontrol sağlayan sistem sayesinde, tedavi olmayan vatandaşı tedavi olmuş gibi gösterip sahte fatura düzenleyen sağlık kuruluşlarının kolaylıkla tespit edilmesi sağlanıyor.

Vatandaşların, SMS'teki bilgilerin kendilerine ait olmadığını fark ettiğinde "ALO 170" çağrı merkezini arayarak şikayette bulunması gerekiyor.