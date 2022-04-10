Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 13:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dikkatsiz taksi şoförü yolcuyu düşürdü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince yolcu yere düştü. O anlar başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü Haramidere yokuşunda seyreden taksiden inmek isteyen yolcu, dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.
Yolcu kapıyı açtığı sırada aracını hareket ettiren taksi şoförü, yolcunun yere düşmesine sebep oldu.
Kaza anı, başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Yere düşen yolcu, taksi şoföründen şikayetçi olmadı.
Etiketler: İstanbul Taksi Trafik Kazası
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